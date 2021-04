Bardonecchia, gli alberi di Natale ripiantati al Pian del Colle

Bardonecchia, a conferma della sua vocazione ecologica, venerdì 23 ha aderito alla 51ª Giornata Mondiale della Terra indetta delle Nazioni Unite, trasformando parte del suo vasto territorio in una aula naturale, teatro di due lezioni a cielo aperto, con protagonisti i giovani studenti della Conca impegnati a mettere in atto concrete e molto educative azioni, a tutela del territorio, fondamentali e necessarie per imparare a vivere la montagna, oggi e domani, nel pieno rispetto dell’ambiente, così da renderla ancora più accogliente...

Su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021