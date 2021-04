S.Antonino: salvarono gli ebrei, due targhe per il 25 Aprile

Di fronte ad una ristretta partecipazione di cittadini, obbligata dalle restrizioni anti-Covid, il 25 Aprile di quest’anno ha voluto entrare nel profondo delle ragioni per le quali, ancora oggi, ricordiamo il sacrificio di quanti, partigiani e civili, diedero la vita per la nostra libertà. Lo ha fatto attraverso la posa di due targhe commemorative su altrettanti edifici in cui alcuni santantoninesi, insigniti dal Comune nell’autunno 2018 della cittadinanza benemerita, decisero tra il 1944 e il 1945 di dare ospitalità ad alcune famiglie ebree, salvandole dalla deportazione. I due edifici, uno in via Torino 78, di fronte alla scuola primaria, l’altro in borgata Cresto, sono così diventati “Luoghi della memoria”, come recitano le targhe scoperte domenica mattina dall’amministrazione...

su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021