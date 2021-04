Anche per il 1° Maggio il manifesto dell’Unione montana

Come per la ricorrenza del 25 Aprile, e come lo scorso anno, l’Unione montana Valle Susa ha preparato un manifesto pubblico anche per la festa dei lavoratori del 1° Maggio, in programma domani. «In questo grave periodo di crisi economica e sociale causata dalla pandemia, emerge ancora di più il valore del lavoro - è il messaggio che il presidente Pacifico Banchieri ha voluto rivolgere a tutti i cittadini - Il lavoro di medici e operatori sanitari, in prima linea a combattere l’emergenza, ma anche il lavoro di tutti quelli che hanno stretto i denti, portando avanti la propria mansione, semplice o complessa che fosse, nonostante tutte le difficoltà. Perché, come afferma il primo articolo della nostra Costituzione, non ci può essere Repubblica senza lavoro».

Banchieri aggiunge: «Lo stop subito dall’anno scorso, che perdura in parte ancora oggi, ci spinge ad operare scelte lungimiranti, che contribuiscano a dotare il mondo del lavoro dei giusti mezzi per affrontare le sfide del futuro. E in questo è fondamentale la collaborazione tra istituzioni, rappresentanti del mondo economico e anche cittadini. Se lavoreremo insieme, con lungimiranza, potremo certamente superare le difficoltà di oggi. E allora a tutti i lavoratori vanno i più sinceri auguri, miei e di tutta la giunta dell’Unione montana Valle Susa, di una rapida ripresa, che ridia al lavoro la dignità che merita».

su Luna Nuova di venerdì 30 aprile 2021