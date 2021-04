Chiusa S.Michele: incendio nel retro dell'ex bowling

Un incendio è divampato stasera poco prima delle 23 a Chiusa San Michele in via Susa, lungo la statale 25: sono andate e a fuoco alcune masserizie, rifiuti e materiali vari accumulati nel cortile dell'edificio ex bowling, verso la parte aperta retrostante l'immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e i carabinieri della stazione di Condove: inizialmente dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di domare le fiamme in un arco di tempo relativamente breve.