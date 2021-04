Giaveno, la pandemia vista dal virus: l'opuscolo del Rotary aiuta a difendersi

di DANIELE FENOGLIO

I Rotary Club Giaveno e Rivoli aiutano le famiglie nella prevenzione al Covid donando alle scuole del territorio un opuscolo sulla malattia. Lunedì mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Marchini, sede del municipio, rappresentanti del Rotary Club e delle istituzioni scolastiche della val Sangone si sono incontrati brevemente per la consegna da parte dell’associazione benefica di oltre 600 opuscoli. Presenti il primo cittadino Carlo Giacone e l’assessore alla scuola Anna Cataldo.

Con un linguaggio semplice e chiaro viene spiegato il punto di vista del virus, che gioisce alla possibilità di trasmettersi da una persona all’altra e spiega i meccanismi del contagio. «L’opuscolo, intitolato “Il signor Mazzini e il Covid 19” è stato pensato da un socio del Rotary Rivoli, il dottor Giovanni Venditti, che a seguito di una presentazione online dei rischi epidemiologici presso i soci del suo club, è stato esortato a scrivere un testo adatto anche ai più giovani e alle famiglie», ha spiegato nel corso dell’incontro Franco Matteo Zandegiacomo, membro della segreteria distrettuale e del Club Rivoli, in rappresentanza dell’autore.

Gli opuscoli saranno donati agli alunni di tre plessi: a quelli delle scuole medie dell’Istituto comprensivo di Coazze, rappresentato lunedì mattina dalla professoressa Giuseppina Margarita (150 copie); a quelli dell’Istituto comprensivo Francesco Gonin di Giaveno, rappresentato dal professor Remo Ughetto (405 copie); e agli alunni dell’Istituto Maria Ausiliatrice, rappresentato dal professor Enzo Gangarozza (55 copie). La valenza educativa del progetto, con un’informazione veicolata in modo semplice eppure scientificamente fondata, ha colpito tutti i presenti per la sua utilità. Abbinata ai disegni di Valeria Landrino, essa raggiunge in modo divertente senza smettere di essere precisa.

«Sarebbe stato molto bello fare una consegna ai singoli studenti, nelle classi, però proprio l’argomento del libro ci spiega che è meglio di no, e che anche se da oggi siamo in zona gialla, dobbiamo sempre prestare la massima attenzione nei confronti del virus», dice il sindaco Giacone. «Un libro che sarà utile anche per le famiglie; l’informazione non è mai troppa», ha aggiunto l’assessore Cataldo. Per il Rotary Torino val Sangone erano presenti il dottor Giovanni Bottino, Rinaldo Mapelli, Renato Raineri, Luca Comba e Francesco Gallicchio. Il sindaco Giacone e l’assessore Cataldo hanno ringraziato il Rotary «che è sempre attento alle esigenze del territorio, come ad esempio per il restauro della fontana del Mascherone».

Su Luna Nuova di venerdì 30 Aprile 2021