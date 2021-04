Un 25 Aprile in vetta. E intanto debutta il "Mountain Group"

Il 25 Aprile, festa della Liberazione, Gianni Monetto ha deciso di celebrarlo così: sventolando simbolicamente il tricolore dalla cima Banchette sul monte Motta, a Sestriere. In segno di speranza, nel rispetto della natura e delle montagne che ci circondano. Lo ha fatto insieme ad un amico maestro di sci, con cui ha compiuto un’escursione di 17 km con i ramponi ai piedi: partiti dal Colle, i due hanno raggiunto il monte Alpette, quindi sono ridiscesi e poi risaliti, con un’ultima pendenza del 40 per cento, fino ai 2832 metri della cima Banchette. «Sono passato appositamente a comprare una bandiera italiana a Susa e l’ho portata con me - racconta Monetto - per condividere, nell’anniversario della Liberazione, un’idea di natura, di montagna...

su Luna Nuova di venerdì 30 aprile 2021