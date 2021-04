Buttigliera: assalto all'ufficio postale, rapinatore arrestato

Assalta un ufficio postale armato di un coltello ma viene arrestato nel giro di poche ore dai carabinieri. La rapina è avvenuta ieri all’ora di pranzo presso l’ufficio postale di Buttigliera. Il rapinatore è entrato nella filiale e dopo aver afferrato al collo un cliente lo ha minacciato con un coltello, costringendo così la direttrice a consegnargli 2mila 100 euro in contanti. Le immediate indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Rivoli, prontamente intervenuti sul posto, hanno consentito di individuare l’autore del reato, un pregiudicato 46enne affidato in prova ai servizi sociali presso una comunità dell’astigiano, dove è stato bloccato nel tardo pomeriggio anche grazie alla collaborazione dei carabinieri delle compagnie di Susa e di Villanova D’Asti. L’uomo è stato trovato in possesso dei soldi rapinati, peraltro intrisi del suo sangue a causa di alcune lesioni al braccio che si era procurato durante l’azione criminosa.

