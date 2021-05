Bardonecchia: migrante ruzzola in un nevaio nella notte, salvato dal soccorso alpino

Nella notte tra venerdì 30 aprile e sabato 1° maggio i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti a Bardonecchia per soccorrere un migrante infortunato. La chiamata di allarme è stata inoltrata intorno all'1.30 dall'uomo, che non era in grado di fornire indicazioni precise sulla sua localizzazione. In seguito, parlando al telefono con i tecnici della stazione locale di soccorso alpino, è stato possibile individuare la zona di massima in cui si trovava e poi guidare i soccorritori nel punto dell'incidente. L'uomo era finito al fondo di un nevaio a monte dell'abitato di Grange della Rho, dove era ruzzolato in una valletta remota. I tecnici si sono calati con le corde per raggiungere il paziente e lo hanno trovato con un trauma ad un arto inferiore e all'addome. In seguito hanno dovuto issarlo sul sentiero con tecniche alpinistiche e poi trasportarlo in barella a valle, dove è stato consegnato all'autoambulanza intorno alle 4 della mattina. L'intervento è stato risolto con la collaborazione del soccorso alpino della guardia di finanza.