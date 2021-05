Giaveno, il Covid si porta via lo storico capo dell'Anagrafe

Il Covid-19 ha portato via Giorgio Cugno, per molti anni responsabile dell’Ufficio anagrafe del Comune di Giaveno, volto molto noto in paese. Cugno si è spento ieri all’ospedale Molinette di Torino a causa delle complicanze prodotte dal Sars Cov-2. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 giugno prossimo. Apprezzato poeta dialettale, praticava quella che chiamava l’“ars venandi” ed era considerato da amici e conoscenti persona seria, ma sempre allegra e sempre disponibile con tutti.

