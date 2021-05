Sestriere: scialpinista si frattura una gamba, soccorso alpino all'opera

I tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese stanno intervenendo a Sestriere in aiuto di uno scialpinista con una sospetta frattura a una gamba nei pressi del passo di San Giacomo, vallone del Chisonetto. Poiché le condizioni meteo sono pessime, occorre intervenire da terra. Una prima squadra veloce è partita in direzione dell'infortunato per localizzarlo con precisione e valutare la strategia più adatta per recuperarlo. Nel frattempo stanno partendo altri gruppi di tecnici a supporto, tra cui il soccorso alpino della guardia di finanza. I soccorritori devono procedere con cautela poiché la zona è pericolosa per le valanghe.