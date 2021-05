Buttigliera, alimenti bio, ambiente e biciclette: la bassa valle si allea per i fondi Eu

14 milioni di euro. È la somma degli investimenti proposti dall’alleanza di Comuni al Governo (tramite la Regione) nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” con cui verranno intercettati i fondi europei del Recovery Fund-Next Generation Eu.

Il progetto è “Via dei Franchi e turismo bio sviluppo e miglioramento qualitativo dei territori turistici della bassa val di Susa”, elaborato con i Comuni di Rivoli, Villarbasse, Rosta, Reano, S.Antonino e Chianocco, Ente Parco Alpi Cozie, Centro Culturale Diocesano di Susa, Cna, Fondazione Ordine Mauriziano e associazione delle Città del Bio. Buttigliera è il Comune capofila...

Ci sono poi i progetti più “casalinghi” “Dissesto idrogeologico: smaltimento delle acque bianche da parte della rete fognaria nel concentrico comunale”, per ci è richiesto un milione di euro; “Sistemazione strada Antica di Francia-Pista ciclopedonale”, da 600mila euro; la “Digitalizzazione area artigianale e industriale località Ferriera”, da 500mila euro; infine sono “richiesti” 340mila euro per il “Progetto per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edificio adibito a biblioteca sito in via Capoluogo 16-Messa in sicurezza, riqualificazione energetica, fruibilità utenti disabili”...

Su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021

