Intesa S.Paolo riporta il bancomat a Villardora

«A luglio ci hanno detto che andavano via. Ce l’abbiamo fatta: è una bella storia di paese. Noi potevamo fare tutto le offerte, ma senza un progetto preciso non saremmo qua». Queste le parole che il sindaco Savino Moscia ha pronunciato sabato 1° maggio in occasione dell’inaugurazione del nuovo bancomat di via Sant’Ambrogio. Dove c’era la filiale dell’Intesa San Paolo oggi c’è la parafarmacia San Michele, che ha aperto giusto da pochi mesi. Dell’arrivo del bancomat si sapeva già da mesi, ma si aspettava solo l’ufficialità, che è arrivata la scorsa settimana, da quando il bancomat ha iniziato a essere operativo. Sabato invece si è tenuta una piccola cerimonia di inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro. A dare un contributo fondamentale sono...

su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021