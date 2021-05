Sanificazioni, orari e pellicole: giovedì ad Almese riparte il cineMagnetto

Manca poco alla riapertura del teatro “Magnetto”. Lo ha confermato con grande entusiasmo l’assessora alla cultura Sara Gamba: «Dopo tanti sforzi e grazie al lavoro costante degli uffici comunali e alla collaborazione di Piero Torciano e della Eldar snc, che gestisce il Magnetto, siamo pronti a riaprire il cinema-teatro di Almese e concludere la rassegna del Cineclub con l’associazione 35mm, con un calendario che recupererà le date della stagione a partire da giovedì 6 maggio, giorno della riapertura del teatro».

Il recente ingresso del Piemonte in “zona gialla” ha permesso la riapertura dei cinema, dei teatri e delle sale concerto, ma con una serie di restrizioni nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per riaprire il Magnetto, infatti, è stato necessario adeguarsi a specifiche regole, come la sanificazione degli ambienti, che ha comportato non pochi passaggi burocratici per trovare la ditta che se ne occupasse, avere il preventivo e deliberare i costi. Inoltre, a causa del coprifuoco e delle esigenze di sanificazione prima e dopo ogni spettacolo, non risultava più possibile fare due proiezioni di “Cineclub” nella stessa serata, pertanto si sono dovuti adeguare gli orari degli spettacoli dividendoli nei giorni di giovedì (18,30) e venerdì (19,30). Il martedì (18,30) continuerà invece ad essere dedicato al grande cinema del passato. Per ultimo, ma non meno importante, l’organizzazione del sistema di prenotazione per l’assegnamento dei posti, come vuole la nuova normativa.

Un’altra problematica che ha rallentato la ripresa della rassegna è stata la mancanza fisica di pellicole da proiettare, in quanto i tempi di consegna dei film, purtroppo, non sono brevi. «Gli organizzatori del Cineclub hanno preso subito contatto con i distributori e in pochissimi giorni hanno richiesto la disponibilità e i costi delle pellicole per riuscire a calendarizzare nuovamente le proiezioni. Eppure, per forza di cose, i film non possono arrivare da un giorno all’altro, quindi la data di ripartenza è stata condizionata anche da questo fattore - ha specificato l’assessora - È stato senza dubbio un lavoro enorme: sono molto felice per la riapertura e di riuscire a concludere la stagione di Cineclub con l’Associazione 35mm e permettere, così, agli abbonati di proseguire il ciclo di proiezioni di film iniziato tempo fa, che ha dovuto interrompersi per il nuovo aumento dei contagi».

Per avere il posto riservato, gli abbonati alla rassegna Cineclub i cittadini possono contattare telefonicamente il teatro allo 011/ 19800303 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Le proiezioni del Cineclub si effettuano il giovedì (18,30) e il venerdì (19,30), nonché il martedì (18,30) per il grande cinema del passato. Il calendario delle proiezioni (dal 6 maggio al 30 luglio) è disponibile sui siti www.ilclub35mm.com, www.teatromagnetto.it e www.comune.almese.to.it. È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o Ffp2 anche durante la proiezione.