Vaie: il ritorno del canestrello con i concorsi e le foto

Dopo un anno di stop forzato causa Covid, il canestrello di Vaie è pronto a tornare. Per ora in versione digitale, ma è comunque un gradito ritorno, segno di buon auspicio. Se le restrizioni legate alla pandemia hanno nuovamente imposto l’annullamento della Sagra con la mostra-mercato dei prodotti locali per le vie del paese, domenica 9 maggio il biscotto tipico inaugurerà l’edizione 2021 di GustoValsusa promossa dall’Unione montana sotto forma di “Sapori digitali”: verranno proposti al pubblico contenuti digitali, videoricette, foto dei prodotti, showcooking dei ristoratori locali e molto altro sui canali social di Unione montana, Val Susa Turismo e sul gruppo facebook “Canestrello di Vaie”, dove è in corso un vero percorso di...

su Luna Nuova di martedì 4 maggio 2021