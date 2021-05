Non solo alimenti. Dopo la distribuzione dei pacchi viveri solidali di venerdì scorso, ancora una volta con il “tutto esaurito”, l’associazione Ceim lancia un appello per i farmaci. In particolare quelli dedicati alle problematiche femminili. «Il nostro “punto farmaci” ha bisogno di aiuti», dice la presidente Raissa Hani-Eddamir...

Su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021