Avigliana, partiti i cantieri per la rotonda della Grangia

Attesa da oltre un quarto di secolo, la rotonda dell’incrocio della Grangia ad Avigliana, tra via Almese e via Monginevro, sarà presto realtà: sono infatti partiti i lavori per eliminare l’ultima intersezione regolata da semaforo presente nel tratto della provinciale tra Caselette a Borgone...

Su Luna Nuova di venerdì 07 maggio 2021

