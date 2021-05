Caprie, Francia-Mongolia: la traversata-eco di Alexis e Aymeric

Si chiamano Alexis Boisselet, 25 anni, e Aymeric Greatti, 26, e insieme al loro cane Jehol, un meticcio adottato in un canile, sono in viaggio dalla Francia verso la Mongolia. Ci arriveranno un po’ in bicicletta, un po’ a cavallo, un po’ sul dorso di un asino: un “viaggio ambientale”, il loro, inserito nel progetto “Steppe Fm” dell’associazione “Les vents de la récolte” per promuovere l’idea di una mobilità lenta, ecologica e solidale. Partiti il 21 marzo, primo giorno di primavera, da Aix en Provence, la scorsa settimana hanno fatto tappa a Caprie, da dove sono ripartiti sabato 1° maggio. E se la meta è la Mongolia, uno dei loro rifugi temporanei non poteva che essere quello di Paola Giacomini, la 41enne di Caprie protagonista tra 2018 e 2019 del viaggio a...

su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021