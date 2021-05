Gravere, ecco il labirinto che aiuterà le api

Si terrà nella giornata di domani, sabato 8 maggio, l’inaugurazione del Labirinto nell’oasi delle api preparato nelle settimane scorse. «Apriremo gli spazi alle 10 circa facendo accedere le persone con una breve passeggiata da una borgata sottostante - spiega Cristina Bruno, una delle organizzatrici dell’evento e realizzatrici del labirinto di Rahu - ad accoglienza, saluti, presentazione, ultime piantumazioni, faremo seguire un aperitivo di buon augurio alle 12 e poi il pranzo; nel primo pomeriggio daremo spazio alle visite e alle domande per poi, dalle 15 iniziare le danze e poi le meditazioni e momenti di raccoglimento». La manifestazione è ad inviti e a numero chiuso, per ovvi motivi di emergenza Covid. «Vogliamo prenderci questo giorno di festa e raccoglimento per ringraziare tutte le persone fisiche e istituzioni che ci hanno supportato nella realizzazione di questo luogo - chiarisce Cristina Bruno - successivamente apriremo alle visite e a qualsiasi iniziativa che nascerà in e con questa realtà che è appena agli inizi».

Su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021