Marco Gavio Apicio: la cucina di Roma spiegata da un segusino

Marco Berardinelli, 62 anni, ha avuto una vocazione adulta per l’archeologia. Anzi, proprio tardiva, essendo sbocciata soltanto nel 2010. Ma questo non gli ha impedito di recuperare il ‘tempo perduto’ per metterlo a disposizione di ricerche che in alcuni casi hanno portato a scoperte, a loro modo, rivoluzionarie. È il caso del libro a cui il pastaio di via XX Settembre, in pieno centro storico segusino, lavorava da tempo e che da alcuni giorni è stato dato alle stampe, “La cucina di Apicio, tra mito e realtà”....

Su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova