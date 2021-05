S.Ambrogio: due incroci e due nuove rotonde?

Nuove rotonde all’orizzonte? È presto per dirlo, ma le idee ci sono e il Comune si sta già muovendo da tempo per uno studio di rifunzionalizzazione della viabilità sulla statale 25. In particolare si parla dei due incroci con la statale del Moncenisio. «È la stessa rotonda che potrebbe essere sdoppiata: c’è l’incrocio tra la statale e la Sp 198 e più avanti c’è l’incrocio con via Torino», spiega il vicesindaco Silvano Barella. Di fatto l’idea gira già negli uffici del municipio dalla precedente amministrazione. Circa un anno fa l’attuale amministrazione ha avviato i primi contatti con gli enti responsabili delle strade: «Con il progetto risolveremmo qualche problema di viabilità - continua Barella - La competenza è della Città metropolitana sulla Sp 198 e di...

su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021