S.Giorio, i coscritti del 2003 mantengono la tradizione nonostante il Covid

di CLAUDIO ROVERE

Coscritti al tempo del Covid. Non è facile nulla in questo periodo. Meno che mai ritrovarsi per il rito di passaggio alla fase adulta della propria vita. Ma la classe 2003 ci ha provato lo stesso, mettendo insieme 12 ragazzi e ragazze che, nonostante le limitazioni imposte della pandemia, hanno voluto lo stesso lasciare un segno del loro passaggio tra gli adulti anche senza lasciarsi andare a festeggiamenti sfrenati come altre classi, prima di loro, avevamo voluto e potuto fare. Così i neo 18enni si sono ritrovati con i loro foulard realizzati da Alessia Bianco Dolino domenica scorsa nella chiesa parrocchiale per la festa patronale di S.Giorgio martire, a cui è seguita la consegna della Costituzione da parte del sindaco Danilo Bar nel corso della manifestazione per il 25 Aprile. Poi, questo sabato, un’altra tradizione che non è stata lasciata cadere, quella delle scritte sull’asfalto rigorosamente con la calce, perchè così possono essere dilavate dalla pioggia. Una ricorrenza più intima del solito, che è riuscita a dimostrare la maturità di un gruppo che ha voglia di fare festa, ma che è anche in grado di capire che, per il bene di tutti, si potrà farlo un po’ più in là.

Su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021