Susa: mucca cade e muore nel canale della centrale di Coldimosso

Non c’è stato nulla da fare per la mucca che all’alba di martedì mattina, a Susa, è caduta accidentalmente nel canale che porta alla centrale idroelettrica di Coldimosso. A lanciare l’allarme è stato il guardiano della centrale, che intorno alle 10 ha notato l’animale incastrato nei pettini della rastrelliera del canale: quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa la mucca era ancora viva. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre ore per riuscire a portare l’animale nel piazzale adiacente alla centrale di Coldimosso, imbragandola con le apposite fasce e recuperandola tramite l’autogru. Il veterinario dell’Asl To3 ha provveduto a sedare l’animale, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso, nonostante il prodigarsi dei soccorritori, si è rivelato inutile: la mucca aveva ingerito troppa acqua rimanendo coricata per troppo tempo.

Su Luna Nuova di venerdì 7 maggio 2021