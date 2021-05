"Crescerà se ne avrai cura": è spuntato a Vaie il gazebo per maestra Fulvia

"Crescerà se ne avrai cura". Sulle radici della struttura, due ramoscelli con tante foglioline multicolori di ceramica pronte a germogliare. E poi la targa: "Dedicato a maestra Fulvia, che per tanti anni ha cresciuto con il sorriso i bambini della scuola dell'infanzia di Vaie. Con gratitudine". Eccolo, il nuovo gazebo in memoria di Fulvia Masera, 63 anni di Giaglione, scomparsa poco prima di Natale nel tragico incidente stradale avvenuto al Malpasso di San Giorio. È stato inaugurato ufficialmente stamattina alla presenza del marito Carlo Ponsero, del sindaco di Vaie Enzo Merini, della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Centopassi di Sant'Antonino Margherita Rescigno, delle colleghe insegnanti di infanzia e primaria, dei rappresentanti dei genitori e delle tante persone che hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarne le qualità nei suoi 33 anni di servizio alla scuola dell'infanzia di Vaie. Il gazebo è stato costruito grazie alla raccolta fondi promossa nei mesi scorsi dalla comunità di Vaie. Più che un gazebo si tratta di una vera e propria casetta, collocata nel cortile della scuola e realizzata materialmente da Dario Senor e Elena Carnino: pensata per dare riparo ai bambini, è senza muri e aperta su tutti e quattro i lati. Accogliente e simbolo di una mente aperta, proprio com'era Fulvia.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021