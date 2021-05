Vaie: Elisa Morello e Giuseppina Picco vincono il "Canestrello d'Oro"

Tra pochi intimi, il "Canestrello d'Oro" è tornato e ha incoronato i vincitori dell'edizione 2021: un'edizione forzatamente ridotta dalla pandemia, ma che ha visto ripartire almeno il concorso gastronomico, in attesa che dal prossimo possa riprendere anche la Sagra vera e propria. La premiazione del concorso si è svolta oggi pomeriggio in piazza del Priore, alla presenza dell'Unione montana Valle Susa con il presidente Pacifico Banchieri e l'assessore alla valorizzazione dei prodotti tipici Luca Giai, del sindaco di Vaie Enzo Merini, della vicesindaca Elisabetta Serra, dei giurati e dei rappresentanti dell'associazione "La Linea d'Ombra", che ha curato il concorso.

Nella categoria "tradizionale" la vittoria è andata a Elisa Morello seguita da Enzo Merini e Simonetta Baritello, mentre nella sezione "fantasia" il primo posto se l'è aggiudicato Giuseppina Picco, dietro di lei nell'ordine Monica Pandi e Francesca Gaidano. Infine il "Canestrello Junior": per la scuola dell'infanzia successo di Nicolò Fasoli, seconde Gaia Fasoli e Giorgia Bonavero, terza Elisabetta Riva; per la scuola primaria vittoria di Maya Ferrando, quindi Chiara e Aurora Labate, infine a pari merito Cristian e Andrea Murdocco e Chiara Chareun. Sulla pagina facebook "Canestrello di Vaie" sono invece ancora in corso le votazioni del concorso fotografico "Il mio canestrello", nuova sezione introdotta quest'anno vista l'impossibilità di svolgere l'evento in presenza: il vincitore verrà comunicato domani, una volta ultimate le operazioni.

