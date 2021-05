S.Giorio, fiamme al "Paradiso delle rane": doveva riaprire domenica

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Avrebbe dovuto aprire il prossimo fine settimana, dopo due anni di chiusura. Ma stamattina "Il paradiso delle rane", storico punto di accoglienza sul lago omonimo, in borgata Cortavetto di S.Giorio, si è svegliato fra le fiamme, che hanno danneggiato seriamente la struttura nella sua parte occidentale, quella che ospita i bagni. I nuovi gestori quando sono arrivati sul posto hanno cercato di arginare le fiamme con gli estintori, ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Susa e Borgone-Sant'Antonino per mettere in sicurezza la struttura. Sul posto non sono stati trovati inneschi, ma il sospetto che possa trattarsi di un atto doloso rimane.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021