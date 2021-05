A Vaie è sbocciato il gazebo per Fulvia Masera

Fulvia maestra, Fulvia collega, Fulvia amica. Fulvia Masera ora rivive nel gazebo inaugurato nella mattinata di sabato 8 maggio nel cortile della scuola dell’infanzia di Vaie. Molto più che un gazebo, in realtà: è una sorta di casetta, aperta su quattro lati, bella e accogliente com’era lei, dove tutti i bambini potranno trovare riparo dal sole o dalla pioggia. “Crescerà se ne avrai cura”, recita la scritta in alto, mentre sulle due travi in legno che la sorreggono spuntano dei ramoscelli con tante foglioline di ceramica, pronte a sbocciare. È il modo attraverso cui la comunità di Vaie e le colleghe insegnanti hanno deciso di onorare la sua memoria, dopo il drammatico incidente che poco prima di Natale, a San Giorio in frazione Malpasso, sull’ex statale 24, se l’è portata via...

su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021