A32, sono 31 gli indagati per il maxi-tamponamento

Ci sono 31 indagati per il maxi tamponamento del 13 febbraio sull’autostrada Rivoli-Bardonecchia, in prossimità della galleria Serre la Voute, in cui persero la vita la pensionata torinese Michelanna Giachino, 71 anni, e Francesco Armentaro, 37enne di Caselette. Nell’incidente, in cui erano state coinvolte 29 auto rimasero feriti oltre una ventina di automobilisti. Accusati di omicidio colposo sei dipendenti della Sitaf, tecnici del settore viabilità che coordina l’attività dei mezzi spargisale e delle imprese che hanno in appalto la manutenzione. Insieme a loro anche quattro autisti dei mezzi spargisale...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova