Condove: addio a "Fasulin", la partigiana che lottò in montagna

Era originaria di Casale Monferrato Enrica Morbello Core, ma a Condove aveva e manteneva orgogliosamente le sue radici partigiane. È su quelle che montagne che durante la Resistenza, col nome di battaglia “Fasulin”, decise di stare “Dalla parte giusta”, come anni dopo scrisse nel suo libro di memorie che, non a caso, si intitola proprio così. Enrica, uno dei simboli della Liberazione dal nazifascismo, si è spenta ieri, lunedì 10 maggio, all’età di 99 anni. La piange l’intero Monferrato. La piange Condove, di cui nel 2008 era diventata cittadina onoraria perché proprio qui, prima alla “Monce”, dove per qualche tempo era stata informatrice per il Cln, poi sulla sua montagna, insieme al marito Dino Core, già commissario della 114ª Brigata Garibaldi...

su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021