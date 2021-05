La resistenza No Tav ai Mulini prende la forma di una patata

Anche un rito antico come la messa a dimora delle patate può rappresentare una forma di resistenza. L’hanno sperimentato nel fine settimana i No Tav al Mulini di Clarea, quando a ridosso del fortino del cantiere hanno piantato un’antica varietà di patata della valle, un tempo coltivata anche in Clarea, la “Piatlina”, con i suoi tipici ‘occhi’ rossi e la forma orrotondata nonostante il nome...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova