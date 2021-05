S.Antonino, Tommy non ce l’ha fatta: il grazie di Federico per le tante donazioni

Il piccolo Tommy non ce l’ha fatta: ha lottato fino alla fine, i segnali di ripresa c’erano anche, poi il crollo. La radioterapia per combattere la neoplasia ipofisaria che gli era stata diagnosticata a inizio anno aveva dato esiti confortanti: probabilmente, però, la cura è iniziata troppo tardi, quando ormai il tumore aveva preso il sopravvento. «Ci manca tantissimo: Tommy si faceva voler bene da tutti, non ha mai dato nessun tipo di fastidio - dicono affranti Federico Rossetto Giaccherino e la mamma Donata Cappuccio, i suoi affezionati padroni, che nei mesi scorsi avevano lanciato una raccolta fondi per sostenere le ingenti spese della radioterapia svolta presso il Centro oncologico veterinario AniCura di Sasso Marconi, in provincia di Bologna - da quando era...

su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021