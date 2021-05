Salbertrand, una coppia di giovani si perde nel vallone

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Oulx-Salbertrand-Sauze d’Oulx e il Soccorso alpino per trarre d’impaccio la coppia di giovani che si erano avventurati nel ripido versante in destra orografica tra Oulx e Salbertrand nella giornata di sabato. I due, M.S., 34 anni, e F.F., 28 anni, entrambi di origine pugliese, si erano ritrovati in un impervio e scosceso vallone, ai piedi di una parete di roccia, e probabilmente impreparati per affrontare una difficoltà simile, si erano fatti prendere dallo sconforto, che unito alla stanchezza, li ha bloccati sul posto, tanto da chiedere aiuti. La chiamata di soccorso è stata effettuata poco prima delle 19 e vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino si sono dovuti calare dall’alto per trarre in salvo i due sventurati. Un po’ impauriti e infreddoliti, ma senza un graffio...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021