Addio Adriano Vottero, fu assessore e candidato sindaco

Ha vissuto a lungo a Bussoleno, ma le sue ceneri, per espressa volontà, saranno sparse a Mompantero, il suo paese d’origine. Si svolgeranno oggi pomeriggio, venerdì 14 maggio, i funerali di Adriano Vottero, 70 anni, ex assessore a candidato a sindaco nel 2006 nel paese alle falde del Rocciamelone. Vottero era stato assessore della giunta guidata da Roberto Tavellin tra il 2001 e il 2006, diventando popolare all’epoca della lotta No Tav dell’autunno 2005...

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova