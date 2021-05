Borgone, palestra di roccia: pronti 40mila euro per il suo restyling

Borgone punta forte sulle sue palestre di roccia applicando al bilancio 40mila euro dell’avanzo di amministrazione 2020, che ammonta in totale a 120mila euro. Di questi 40mila, circa 15mila sono vincolati ad un intervento di messa in sicurezza sulla parete dell’ex cava di Chiampano, chiusa al pubblico da un’ordinanza a seguito del distacco parziale di un masso di dimensioni piuttosto consistenti avvenuto nel novembre scorso, durante le settimane di “zona rossa” per l’emergenza Covid-19: «Lo studio complessivo è già stato eseguito - spiega il sindaco Diego Mele - ora si tratta di capire se tutti gli interventi ipotizzati sono da realizzare o solo una parte, in ogni caso qualcosa occorre fare per la messa in sicurezza». Anche perchè il progetto...

su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021