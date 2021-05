Giaveno, torna Maggionatura. Ma in edizione light

Maggionatura in versione light, molto light. Quest’anno la Città non rinuncia alla manifestazione che apre il periodo primavera-estate, come è stata costretta a fare l’anno scorso a causa della pandemia. In ottemperanza all’esigenza di ridurre i contatti tra le persone, però, ha deciso per un evento in forma ridotta e organizzato con molta attenzione all’aspetto sanitario...

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021