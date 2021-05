Oggi riapre il Moncenisio? Gli ultimi dubbi del francesi

Questa mattina, venerdì 14 maggio, dovrebbe riaprire il colle del Moncenisio. Il condizionale è d’obbligo perchè se è vero che nel cronoprogramma della riapertura dei colli sulle strade in quota della Savoia la data di oggi rimane confermata, dall’altra le autorità francesi stanno tergiversando in attesa di capire come comportarsi anche in prospettiva Covid. Dalla parte francese il colle, sgombrato dagli ultimi accumoli di neve, è già fruibile; non altrettanto si può dire dal lato valsusino, dove alla base della piana di S.Nicolao gli automobilisti sono accolti prima dai cartelli di divieto e poi, dopo qualche decina di metri da un doppio strato di new jersey in calcestruzzo.

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021