Toma di Condove, i produttori locali lievitano

In attesa (è la speranza fondata) che l’autunno possa riportare in piazza la Fiera della Toma, a Condove si guarda al futuro del formaggio tipico. Nei primi mesi dell’anno l’amministrazione comunale ha operato insieme ai produttori storici del marchio “Toma di Condove” per aggiornare il disciplinare di produzione, approvato all’unanimità nel consiglio comunale del 31 marzo insieme al regolamento per il suo utilizzo. Inoltre è stata nominata la prima “Commissione Toma di Condove”, che avrà il compito di supportare i produttori da un punto di vista tecnico e la stessa amministrazione per quanto riguarda la promozione del prodotto. La commissione è coordinata dal sindaco Jacopo Suppo e composta dagli assessori Riccardo Beltrame e Susanna Riva, dalla...

su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021