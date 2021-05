Chiusa S.Michele, telecamere in piazza Cooperativa Agricola: "no" alla mozione

L’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza in piazza Cooperativa Agricola, richiesta dal gruppo di minoranza “Chiusa Avanti” attraverso una mozione, ha scaldato il dibattito tra maggioranza e opposizione durante il consiglio comunale di martedì 11 maggio. Una proposta suffragata dai numerosi atti vandalici che, secondo la minoranza, si ripetono da mesi ai danni dei proprietari delle auto parcheggiate: la maggioranza ha però votato contro, replicando di non avere le risorse necessarie a bilancio e sottolineando come quello non sia l’unico punto sensibile in cui andrebbero eventualmente posizionate nuove telecamere. «Il sindaco e la sua maggioranza vogliono controllare tutti i chiusini come nel “Grande fratello”, invece di...

su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021