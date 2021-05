Trana, una giornata al Giardino Botanico

Un fine settima tra fiori, piante e storia. È quello andato in scena sabato e domenica al Giardino Botanico Rea della frazione S.Bernardino di Trana, grazie alla visita “Un fiabesco giardino in val Sangone” organizzata dal Gruppo Fai val Sangone nell’ambito delle Giornate Fai di Primavera. Un tesoro un po’ nascosto, quello di S.Bernardino, ma molto appetito dai visitatori, arrivati in modo continuo nell’arco di tutto il periodo di apertura della manifestazione...

Su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021