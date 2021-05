Spunta il primo prunus di "RinverdiAmo S.Antonino"

Il progetto "RinverdiAmo Sant'Antonino" ha vissuto stamattina il suo battesimo simbolico al parco giochi di via Maisonetta, dove è stato messa a dimora il primo prunus Serrulata Kanzan, acquistato presso l'azienda agricola Pognante di Sant'Antonino. Si concretizza così l'iniziativa ambientale lanciata nel mese di marzo dal giovane Marco Querro in collaborazione con Comune, parrocchia e alcune associazioni del paese, tra cui l’oratorio San Filippo Neri, il gruppo scout e la squadra Aib: in 45 giorni, sulla piattaforma Idea Ginger, sono stati raccolti quasi 5mila euro che permetteranno la piantumazione di nuovi alberi in diverse zone del paese (oltre al parco giochi di via Maisonetta i giardini Gandhi di via Medagli, le aree verdi dei campi da tennis di via Abegg e di piazza della Pace, zona studi medici, e il parcheggio della stazione ferroviaria). Alla cerimonia erano presenti anche la sindaca Susanna Preacco, la consigliera di maggioranza di Giulia Salani, la minoranza consiliare con il capogruppo Roberto Giuglard e il consigliere Andrea Andolfatto, il parroco don Sergio Blandino, che ha dato la sua benedizione, e un gruppo ristretto di cittadini, nel rispetto delle norme anti-Covid.

