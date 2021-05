Avigliana-Susa: il primo contatto della 4ªA con il mondo del lavoro

Una giornata intensa per i ragazzi della 4ªA “Meccanica” dell’Istituto Enzo Ferrari di Susa, che ieri mattina ospiti della MotivexLab di Avigliana, hanno avuto primo contatto con il mondo dell’industria. Quella dell’automobile, in particolare. Una ventina gli studenti arrivati in viale Gandhi 13, nel capannone dove ha sede una delle aziende leader nazionale nelle prove di laboratorio sulla componentistica dell’automotive. Con loro gli insegnanti Marco Roberto (laboratorio di meccanica e macchine), che ha organizzato la visita assieme alla titolare della ditta Elisabetta Ruffino, e la professoressa Marinella Bodino (meccanica) e il professor Vincenzo Ivan Pitruzzella (disegno e sistemi). Ad accoglierli, oltre alla Ruffino e al fondatore di MotivexLab...

Su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021