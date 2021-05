Borgate dal Vivo: Ligabue, Pelù e Mogol in valle di Susa

“Tutto chiede bellezza”, recita il claim dell’edizione 2021 di “Borgate dal Vivo”. E a portare bellezza in valle di Susa ci penseranno, tra gli altri, Piero Pelù, Ligabue e Mogol. Niente male davvero come cartellone del festival, giusto alla sua 6ª edizione, il cui programma si snoderà dal 12 giugno al 12 settembre lungo tutto l’arco alpino occidentale, tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia. La presentazione ufficiale della rassegna si è svolta mercoledì 19 maggio durante una conferenza in streaming sui canali social dell’associazione. Lo slogan scelto dagli organizzatori dell’associazione Revejo, che nel 2021 compie 10 anni, è legato al fatto che «abbiamo bisogno tutti di bellezza - ha sottolineato Alberto Milesi, direttore artistico di “Borgate dal Vivo”...

su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021