Giaveno, al via la nuova Ztl: orari sperimentali, multe tra 90 giorni

Da sabato scorso è partita la sperimentazione della Ztl giavenese, con l’attivazione dei portali con le telecamere che monitorano l’ingresso alla zona a traffico limitato per controllare se chi vi entra ne ha diritto. «L’obiettivo è avere un luogo della Città sempre attrattivo e a misura di famiglia chiuso alle auto ma aperto al passeggio e alla socialità: un grande centro d’incontro all’aria aperta in mezzo alla storia che trasuda dalle mura medievali del centro - spiegano dal Comune - Dopo gli interventi di riqualificazione di piazza S.Antero e quelli ancora in corso in via XX Settembre, si avvia la zona a traffico limitato per la completa valorizzazione del centro storico». «È un ulteriore passo per valorizzare al meglio una parte...

Su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021