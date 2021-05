Hotel Napoleon, 50 anni di solidarietà

GUARDA LA FOTOGALLERY

I cinquant’anni si compiono una volta sola. E il mezzo secolo di vita meritano festeggiamenti particolari. Meglio se solidali. È quello che ha pensato Patrizia Ferrarini, dell’hotel Napoleon, quando è iniziato ad avvicinarsi lo storico anniversario della struttura turistica avviata dagli avi ed ora gestita da lei in tutto e per tutto. Così ha deciso di associare la nuova vocazione a due ruote del Napoleon, trasformato con successo, nonostante la pandemia, in un hotel a tema, con la solidarietà. E per farlo si è rivolta all’Asd Vannifmx, associazione che dal 2009 si occupa di mototerapia e che ieri mattina ha regalato momenti di spensieratezza ad un gruppo di ragazzi speciali...

