Tamponi rapidi a Condove: il pit-stop raddoppia

di MARCO GIAVELLI

Alla luce degli ottimi riscontri di questi mesi, il pit-stop per i tamponi rapidi non solo proseguirà durante tutto il periodo estivo, ma per l’occasione raddoppia il servizio: alla classica giornata del sabato, lanciata fin dal mese di dicembre, si aggiungerà infatti quella del mercoledì. Una scelta collegata al fatto che, con le riaperture decise dal governo, è destinata ad aumentare la richiesta di tamponi da parte di persone prive di sintomi che hanno la necessità di muoversi per turismo o per partecipare a determinati eventi. Il servizio si svolgerà sempre presso il piazzale antistante il PalaLeccese, grazie alla collaborazione tra la farmacia del dottor Bianco, la cooperativa Passo dopo Passo e l’amministrazione comunale.

Un servizio molto apprezzato dalla popolazione, che in quasi sei mesi di attività ha processato 340 tamponi. «I periodi di maggiore positività sono stati tra dicembre e inizio gennaio e fra marzo e aprile - fanno sapere i medici della Cooperativa Passo dopo Passo - Nella terza ondata siamo arrivati anche ad un picco di due positivi ogni dieci tamponi, ma in generale nell’ultimo mese ci siamo assestati sulla media nazionale di uno su dieci». La maggior parte dei cittadini che hanno utilizzato questo servizio provengono da Condove (605 circa), ma anche da Sant’Antonino, Villarfocchiardo, Chiusa San Michele, Caprie e dagli altri comuni della media valle. «Alla luce di questo successo, e in vista del periodo estivo durante il quale sarà necessario munirsi di “green pass” per potersi spostare per motivi di turismo o per partecipare ad eventi, abbiamo pertanto deciso che il servizio raddoppia».

Al sabato, con orario confermato dalle 15 alle 18, verrà affiancato il pomeriggio del mercoledì, dalle 18,30 alle 19,30. Altra novità importante riguarda il costo del tampone, che scenderà da 45 a 30 euro, recependo così l’invito della Regione Piemonte a calmierare i costi per garantire una maggiore accessibilità e migliorare il sistema di tracciamento del contagio. «Siamo felici del successo di questa collaborazione - sottolinea il sindaco Jacopo Suppo - e siamo molto soddisfatti di come si sia riusciti a mantenere attivo il servizio per tutti questi mesi, dando al nostro territorio un punto di riferimento riconosciuto per quel che riguarda il tracciamento del contagio. Sono passato spesso in palestra, il sabato pomeriggio, e ho potuto toccare con mano la perfetta organizzazione, la soddisfazione dei tanti cittadini che hanno usufruito del servizio e la grande professionalità e umanità di Ivo Peroglia, Federica Caprioglio e Valentina Salerno». Come sempre le persone interessate possono prenotarsi compilando il form sul sito www.valsusasociale.it, o chiamando lo 011/ 0740261. L’esito del tampone verrà caricato sulla piattaforma Covid di Federfarma che rilascia il certificato dell’esito.

su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021