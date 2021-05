Avigliana, cinema e prosa: al Fassino ritorna il pubblico dal vivo

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Praticamente esauriti i posti disponibili al teatro Fassino di via IV Novembre 19 sabato sera per il ritorno degli spettacoli con il pubblico in sala. Protagonista della serata Valentina Cervi, impegnata nel toccante testo “La strada che va in città”, tratto dal primo libro di Natalia Ginzburg, trasposto per il palco con la regia di Iaia Forte...

Con l’allentamento del coprifuoco anche il “Cineforum 20_20” organizzato da CineSister al Fassino può riprendere: «Da giovedì 27 maggio e fino a martedì 22 giugno, il lunedì, martedì e giovedì torna la programmazione del cinema riservato agli abbonati della stagione 2020», spiega Chiara Ponti. Primo titolo in programma, “La candidata ideale”...

Su Luna Nuova di martedì 25 maggio 2021

