Almese: al Ricetto per l'Arte la Ciclofficina sulla Via Francigena

È stata inaugurata domenica alle 16 la “Officina delle biciclette sulla Via Francigena”, iniziativa nata per incentivare il turismo di prossimità e la nuova mobilità sostenibile. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del bando “Rincontriamoci” promosso e sostenuto dalla fondazione Compagnia di San Paolo, grazie a cui il Ricetto per l’Arte è stato inserito nella mappa dei nuovi centri culturali. Per questo il Ricetto ha potuto realizzare tra giugno 2020 e maggio 2021 in collaborazione con altre realtà, tra cui “Teatro e società”, “Oma Officina Mondi d’Arte” e “Borgatta’s factory”, visite teatrali guidate alla ri-scoperta del territorio, video, laboratori per i bambini e i ragazzi. Domenica, grazie al sostegno di fondazione Compagnia di San Paolo, è stata così allestita...

su Luna Nuova di martedì 25 maggio 2021