Giaglione: Cesare Lai, il pilota eroe di Santa Chiara

Una serata al Cesdomeo, il prossimo 11 giugno, ed una giornata, probabilmente ad agosto, in prossimità della festa di S.Chiara. È questo il programma del ricordo che a quasi 90 dalla tragedia sarà dedicato a Cesare Lai, tenente pilota della Regia Aeronautica, che perse la vita nello schianto del suo aereo ricognitore nel corso dell’atterraggio a Pra Plan, il pratone di fronte all’abitato di S.Chiara. Non fu un errore, bensì si trattò della disperata manovra dell’uomo Cesare Lai per evitare un gruppo di bambini che, ignaro, in quel momento stava giocando proprio sul pratone...

