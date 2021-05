Castagneti, altri due anni di sofferenza

Un altro anno, forse due, di sofferenza per la castanicoltura valsusina. Il protagonista, negativo, è sempre lui, il cinipide galligeno, che dal 2015 sembrava sconfitto e che invece due anni si è ripresentato prepotentemente sulla scena della fascia vocata valsusina, in particolare fra Villarfocchiardo e Giaglione, riducendo di molto la produzione di marrone. La sua diffusione è un po’ a macchia di leopardo, ma complessivamente il suo impatto, già evidente l’anno scorso, è notevolmente aumentato, diventando virulento in alcune aree...

Su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova