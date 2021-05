Condove, "ristori" comunali per il commercio: pronti 30mila euro

Arrivano anche i “ristori” comunali, sulla falsariga di quelli varati dal governo durante l’anno della pandemia. Le misure di sostegno alle attività commerciali del territorio sono state approvate nei giorni scorsi dalla giunta, con uno stanziamento complessivo piuttosto consistente, che ammonta in totale a 30mila euro. «È un’iniziativa in cui crediamo molto e di cui siamo davvero orgogliosi, alla quale come amministrazione abbiamo lavorato “pancia a terra” insieme alla ragioneria e all’ufficio commercio - commentano il sindaco Jacopo Suppo e l’assessore al commercio Riccardo Beltrame - Consapevole del momento di difficoltà che i negozi di vicinato hanno vissuto nel 2020 a causa della pandemia e delle ripercussioni ancora presenti nell’anno corrente, l’amministrazione comunale ha deciso di varare una misura straordinaria a favore degli esercizi commerciali condovesi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria con uno stanziamento straordinario di 30mila euro. Un vero e proprio “sostegno comunale” subito disponibile e rivolto, in prima battuta, agli esercizi di somministrazione quali bar e ristoranti, a quelli della cura della persona, ad alcune altre categorie sensibilmente penalizzate dalle chiusure e alle attività commerciali che hanno avviato la loro attività nel 2020».

Per ciascun esercizio commerciale appartenente ai codici Ateco individuati dalla delibera sarà disponibile una quota fissa di 700 euro, che potrà aumentare di una parte variabile sulla base di alcuni criteri che verranno richiesti in fase di presentazione della domanda: la scadenza è fissata a lunedì 14 giugno. Per tutte le attività che hanno aperto nel 2020 saranno inoltre disponibili 500 euro. Nel caso in cui la dotazione finanziaria complessiva non si dovesse esaurire, l’amministrazione procederà con una nuova erogazione rivolta ad altre categorie commerciali. «Una misura concreta e immediata, per aiutare il tessuto commerciale condovese e, di riflesso, sostenere il paese in questa fase di riapertura», concludono Suppo e Beltrame.

L’avviso informativo e il relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Condove all’indirizzo www.comune.condove.to.it. Per qualsiasi informazione è inoltre possibile telefonare al numero 011/ 9643102 (interno 1, ufficio segreteria) oppure scrivere via mail agli indirizzi reinaudo.marisa@comune.condove.to.it, sindaco@comune.condove.to.it, assessore.sviluppolocale@comune.condove.to.it.

su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021