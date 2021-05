Almese: cane cade nel canale, salvato dai vigili del fuoco

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio ad Almese in località Grangiotto per soccorrere un cane. L'animale è caduto nel canale che scorre verso Caselette: trascinato dalla corrente ha percorso più di un chilometro fino a rimanere incastrato in alcuni rami. Una coppia di passanti ha sentito gli abbai e ha dato l'allarme. Sul posto le squadre dei volontari di Almese e quella della centrale con il nucleo Saf, che hanno riportato il cane sulla sponda dove è stato raggiunto dai proprietari. Un po' scosso ma in buone condizioni è ritornato nel suo giardino.